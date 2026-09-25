Aydın'ın Nazilli ilçesinde, serada kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Seraya operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan F.A. (55), E.B. (71), S.A.İ. (61), A.İ. (53), D.A. (22) ve E.K.'yi (58) suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları çeşitli malzemelere el koyan ekipler, gözaltına aldığı 6 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlattı.