OLAYLAR

1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.

1911 - İtalya Krallığı, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1917 - Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.

1950 - Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi. (Bkz. Kore Savaşı)

1974 - Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.

1979 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin prömiyeri, Broadway'de yapıldı.

1993 - Karun Hazinesi, ABD'den Türkiye'ye geri getirildi.

2010 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'nin Genel Başkanlığına Ed Miliband seçildi.

2017 - Kürdistan Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu yapıldı.

2018 - Bill Cosby, ağırlaştırılmış cinsel saldırı suçundan 3 - 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

DOĞUMLAR

1358 - Ashikaga Yoshimitsu, Ashikaga şogunluğunun üçüncü şogunu (ö. 1408)

1599 - Francesco Borromini, İtalyan asıllı İsviçreli mimar (ö. 1667)

1627 - Jacques-Bénigne Bossuet, Fransız piskopos (ö. 1704)

1644 - Ole Rømer, Danimarkalı astronom (ö. 1710)

1683 - Jean-Philippe Rameau, Fransız barok besteci (ö. 1764)

1694 - Henry Pelham, İngiliz siyasetçi ve Büyük Britanya Başbakanı (ö. 1754)

1711 - Qianlong, Çin'in Qing Hanedanı'nın 6. İmparatoru (ö. 1799)

1744 - II. Friedrich Wilhelm, Prusya Kralı (ö. 1797)

1772 - Feth Ali Şah Kaçar, İran'da egemenlik sürmüş Kaçar Hanedanı'nın 2. Hükümdarı (ö. 1834)

1866 - Thomas H. Morgan, Amerikalı zooloji ve genetik bilgini (ö. 1945)

1877 - Plutarco Elías Calles, Meksikalı general ve siyasetçi (ö. 1945)

1881 - Lu Sin, Çinli yazar, şair, eleştirmen ve çevirmen (ö. 1936)

1896 - Alessandro Pertini, İtalyan sosyalist politikacı (ö. 1990)

1897 - William Faulkner, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)

1901 - Robert Bresson, Fransız yönetmen (ö. 1999)

1903 - Mark Rotko, Amerikalı ressam (ö. 1970)

1906 - Dimitri Shostakovich, Rus besteci (ö. 1975)

1911 - Eric Williams, Trinidad ve Tobagolu tarihçi ve siyasetçi (ö. 1981)

1913 - Şarl Helu, Lübnanlı devlet adamı (ö. 2001)

1914 - Elena Lucena, Arjantinli oyuncu (ö. 2015)

1915 - Ethel Rosenberg, Amerikalı aktivist ve ABD Komünist Partisi üyesi (ö. 1953)

Božidarka Kika Damjanović-Marković (1920-1996)

1920Sergey Bondarçuk, Sovyet/Rus oyuncu, sinema yönetmeni ve senarist (ö. 1994)

Božidarka Kika Damjanović-Marković, Yugoslav siyasi aktivist, II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslav Partizanları Komutanı, direnişçi ve ulusal kahraman (ö. 1996)

1922 - Hammer DeRoburt, Naurulu siyasetçi (ö. 1992)

1923 - Leonardo Benevolo, İtalyan mimar, sanat tarihçisi ve şehir plancısı (ö. 2017)

1924 - Ardhendu Bhushan Bardhan, Hint komünist politikacı (ö. 2016)

1925 - Silvana Pampanini, İtalyan güzeli ve oyuncu (ö. 2016)

1927 - Colin Davis, İngiliz orkestra şefi (ö. 2013)

1929Sezer Sezin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2017)

Barbara Walters, Amerikalı gazeteci, yazar ve televizyon kişiliği (ö. 2022)

1932Glenn Gould, Kanadalı piyanist ve besteci (ö. 1982)

Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi (ö. 2014)

1933 - Ian Tyson, Kanadalı şarkıcı, müzisyen, yapımcı ve söz yazarı (ö. 2022)

1935 - Engin Cezzar, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2017)

1936 - Moussa Traoré, Malili asker ve siyasetçi (ö. 2020)

1937 - Suzan Avcı, Türk sinema sanatçısı

1938 - Nicolae Mărgineanu, Rumen film yönetmeni ve senarist

1939 - Leon Brittan, İngiliz politikacı (ö. 2015)

1943 - Robert Gates, Amerika Birleşik Devletleri eski Savunma bakanı

1944 - Michael Douglas, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1946Felicity Kendal, İngiliz aktris

Ali Pervin, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör

1947 - Cheryl Tiegs, Amerikalı moda tasarımcısı, eski manken ve oyuncu

1948 - Petter Vennerød, Norveçli film yönetmeni (ö. 2021)

1949 - Steve Mackay, Amerikalı saksafoncu (ö. 2015)

1951Yardena Arazi, İsrailli şarkıcı ve sunucu

Mark Hamill, Amerikalı oyuncu

Bob McAdoo, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu

1952Bell hooks, Amerikalı yazar, kadın hakları savunucusu (ö. 2021)

Christopher Reeve, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen, film yapımcısı ve yazar (ö. 2004)

1954 - Juande Ramos, İspanyol futbolcu ve teknik direktör

1955 - Karl-Heinz Rummenigge, Alman futbolcu

1957 - Michael Madsen, Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen, yazar, şair ve fotoğrafçı (ö. 2025)

1958 - Chima Centus Nweze, Nijeryalı hukukçu (ö. 2023)

1960 - İgor Belanov, Ukraynalı eski futbolcu

1961Mehmet Aslantuğ, Türk sinema ve TV oyuncusu

Erdal Eren, Türk lise öğrencisi ve TDKP üyesi (ö. 1980)

Heather Locklear, Amerikalı oyuncu

1962 - Ales Bialiatski, Belaruslu insan hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1963 - Tate Donovan, Amerikalı aktör ve televizyon yönetmeni

1964Kikuko Inoue, Japon seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

Michael von Au, Alman oyuncu

1965Scottie Pippen, Amerikalı basketbolcu

Rafael Martín Vázquez, İspanyol milli futbolcu

1967 - Atalay Gemen, Türk basketbolcu ve basketbol antrenörü

1968Will Smith, Amerikalı sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni

Michael Obiku, Nijeryalı futbolcu

Salih ed-Davud, Suudi Arap futbolcu

Avad el-Anzi, Suud millifutbolcu

1969 - Catherine Zeta-Jones, Galli sinema sanatçısı

1970 - Yavuz Çetin, Türk gitarist ve söz yazarı (ö. 2001)

1971 - Anne Le Nen, Fransız komedyen ve oyuncu

1972 - Kim Grant, Ganalı eski futbolcu

1973Tijani Babangida, Nijeryalı eski futbolcu

Hande Kazanova, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu

1974 - Olivier Dacourt, Fransız eski futbolcu

1976Chauncey Billups, Amerikalı basketbolcu ve NBA oyuncusu

Chiara, Maltalı şarkıcı

Santigold, Amerikalı şarkıcı ve yapımcı

1977 - Clea DuVall, Amerikalı oyuncu

1978Ricardo Gardner, Jamaikalı millî futbolcu

Ryan Leslie, Amerikalı müzik yapımcısı, şarkıcı, söz yazarı ve rapçi

1979 - Fábio Simplício, Brezilyalı futbolcu

1980Betül Demir, Türk pop müzik şarkıcısı

Clifford Joseph Harris, Amerikalı rap şarkıcısı

Nataša Bekvalac, Sırp pop müzik şarkıcısı

T.I., Amerikalı rapçi, söz yazarı ve yapımcı

1981Lee Yoon-mi, Güney Koreli oyuncu ve girişimci

Angelo Palombo, İtalyan millî futbolcu

1982 - Hyun Bin, Güney Koreli oyuncu

1983Donald Glover, Amerikalı oyuncu, senarist ve müzisyen

Naomi Russell, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1984 - Matias Silvestre, Arjantinli futbolcu

1985Gökhan Güleç, Türk eski milli futbolcu

Marvin Matip, Alman-Kamerunlu eski futbolcu

1986Choi Yoon-young, Güney Koreli aktris

Nihan Tarhan, Türk oyuncu, model, seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

1987Marcelo Estigarribia, Paraguaylı millî futbolcu

Mustafa Yumlu, Türk futbolcu

1988Nemanja Gordić, Bosnalı profesyonel basketbolcu

Elmedin Kikanović, Bosnalı profesyonel basketbolcu

1989 - Cuco Martina, Curaçaolu millî futbolcu

1990Mao Asada, Japon buz patenci

Reuben Gabriel, Nijeryalı futbolcu

1991 - Alessandro Crescenzi, İtalyan futbolcu

1992 - Keauna McLaughlin, Amerikalı buz patenci

1993Rosalía, İspanyol şarkıcı-şarkı yazarı

Rashad Muhammed, Fransız orta saha futbolcusu

1994Yekaterina Matlaşova, Rus hentbolcu

Jean Kouassi, Fildişi Sahilli futbolcu

Min Do-hee, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1995 - Aidra Fox, Amerikalı pornografik oyuncu

1996 - Egemen Güven, Türk profesyonel basketbolcu

1997 - Szymon Żurkowski, Polonyalı milli futbolcu

2000 - Yankı Erel, Türk tenisçi

ÖLÜMLER

1066 - Harald, 1047 ile 1066 yılları arası Norveç Kralı (d. 1015)

1333 - Morikuni, Kamakura şogunluğunun dokuzuncu ve son şogunu (d. 1301)

1506 - I. Felipe, 1482'den 1506'ya kadar Burgundiya dükü (d. 1478)

1534 - VII. Clemens, 19 Kasım 1523'ten ölüm tarihi olan 25 Eylül 1534'e kadar papalık yapmıştır (d. 1478)

1561 - Şehzade Bayezid, Osmanlı şehzade (I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma üçüncü şehzadesi) (d. 1525)

1617 - Go-Yōzei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 107. imparatoru (d. 1571)

1617 - Francisco Suárez, İspanyol Cizvit rahibi, filozof ve teolog (d. 1548)

1777 - Johann Heinrich Lambert, Alman fizikçi, matematikçi ve gök bilimci (d. 1728)

1840 - Jacques MacDonald, Fransız asker (d. 1765)

1849 - Johann Strauss I, Avusturyalı besteci (d. 1804)

1878 - Servetsezâ Kadınefendi, Osmanlı Padişah Abdülmecid'in birinci eşi ve kadınefendi (d. 1823)

1899 - Francisque Bouillier, Fransız filozof (d. 1813)

1914 - Theodore Gill, Amerikalı ihtiyolog, mamalog ve kütüphaneci (d. 1837)

1915 - Albert Malet, Fransız tarihçi (d. 1864)

1933 - Paul Ehrenfest, Avusturyalı-Hollandalı fizikçi (d. 1880)

1958 - John B. Watson, Amerikalı psikolog (d. 1878)

1958 - Ludwig Crüwell, Alman general (d. 1892)

1963 - Georg Lindemann, Alman süvari subayı (d. 1884)

1969 - Paul Scherrer, İsviçreli fizikçi (d. 1890)

1970 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (d. 1898)

1980 - John Bonham, İngiliz müzisyen (d. 1948)

1980 - Lewis Milestone, Rus asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1895)

1980 - Marie Under, Estonyalı şair (d. 1883)

1983 - Gunnar Thoroddsen, İzlanda Başbakanı (d. 1910)

1983 - III. Léopold, Belçika Kralı (d. 1901)

1984 - Walter Pidgeon, Kanadalı aktör (d. 1897)

1986 - Nikolay Semyonov, Rus fizikçi, kimyager (d. 1896)

1987 - Mary Astor, Amerikalı aktris (d. 1906)

1991 - Klaus Barbie (Lyon Kasabı), Alman SS subayı ve Gestapo üyesi (d. 1913)

1999 - Muhsin Batur, Türk asker (d. 1920)

2003 - Donald Nicol, İngiliz tarihçi ve Bizantolog (d. 1923)

2003 - Edward Said, Amerikalı düşünür (d. 1935)

2003 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1918)

2005 - Don Adams, Amerikalı aktör ve komedyen (d. 1923)

2005 - George Archer, Amerikalı golfçü (d. 1939)

2005 - Scott Peck, Amerikalı psikolog (d. 1936)

2008 - Derog Gioura, Naurulu siyasetçi (d. 1932)

2011 - Ziyab Avane, Birleşik Arap Emirlikli eski millî futbolcu (d. 1990)

2011 - Wangari Maathai, Kenyalı çevreci ve siyasi eylemci (d. 1940)

2012 - Andy Williams, Amerikalı pop müzik sanatçısı (d. 1927)

2012 - Neşet Ertaş, Türk halk ozanı (d. 1938)

2014 - Sulejman Tihić, Bosnalı siyasetçi (d. 1951)

2016 - Arnold Palmer, Amerikalı golfçü (d. 1929)

2016 - Rod Temperton, İngiliz müzisyen, müzik yapımcısı, söz yazarı (d. 1949)

2017 - Anthony Booth, İngiliz oyuncu (d. 1931)

2017 - Nora Marks Dauenhauer, Tlingit dilinde eserler üreten çalışmalar yapan Amerikalı kısa öykü yazarı, dilbilimci ve şair (d. 1927)

2017 - Elizabeth Dawn, İngiliz oyuncu (d. 1939)

2017 - Jan Tříska, Çek aktör (d. 1936)

2017 - Anatoliy Gromıko, Sovyet-Rus bilim insanı ve diplomat (d. 1932)

2017 - Abdulkadir Yüksel, Türk eczacı ve siyasetçi (d. 1962)

2017 - Aneurin Jones, Galli ressam ve sanatçı

2018 - Helena Almeida, Portekizli kadın resim ve fotoğraf sanatçısı (d. 1934)

2018 - Marie Colton, Amerikalı siyasetçi (d. 1922)

2018 - Yakup Yavru, Türk öğretmen ve oyuncu (d. 1952)

2019 - Arne Weise, İsveçli gazeteci, radyo ve televizyon sunucusu (d. 1930)

2020 - S. P. Balasubrahmanyam, Hint müzisyen, play-back şarkıcısı, aktör, albüm yapımcısı ve film yönetmeni (d. 1946)

2022 - Rita Gardner, Amerikalı aktris ve şarkıcı (d. 1934)