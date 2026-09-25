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Kaynak: ANKA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitap etti. Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda ülke temsilcisi kendisini protesto ederek salonu terk etti. Netanyahu ise konuşmasının başında salonu terk eden temsilcileri hedef aldı.

Netanyahu, protestoya katılan temsilcilere “ahlaki korkaklar” diyerek, “Salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa lütfen şimdi ayrılsınlar” ifadesini kullandı. İsrail’in İran’a karşı attığı adımlarla, temsilcileri salonu terk eden ülkeleri de savunduğunu öne sürdü. Bu ülkelerin bazı liderlerinin İran’a yönelik saldırılar nedeniyle kendilerine özel olarak teşekkür ettiğini iddia etti.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI SAVUNDU

İran’a saldırma kararını savunan Netanyahu, bunun verdiği “en kolay kararlardan biri” olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı aldığı kararlar için teşekkür eden Netanyahu, İsrail’in mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Netanyahu, konuşmasında 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılara da değindi. Yanında getirdiği bir çağrı cihazını göstererek İsrail’in 2024’te Lübnan’da Hizbullah üyelerine yönelik gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarını hatırlattı.

GAZZE’DE SOYKIRIM SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden Netanyahu, bu suçlamaları “yüzyılın en büyük yalanı” olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, bu eylemleri az sayıda gencin yaptığını savundu. Taş atılması, zeytin ağaçlarının kesilmesi ve kundaklama gibi olaylara karşı olduğunu söyleyen Netanyahu, yabancı liderleri ve uluslararası basını şiddetin boyutunu çarpıtmakla suçladı.