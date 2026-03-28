Liverpool efsanesi Jürgen Klopp, Anfield’da düzenlenen gösteri maçında taraftarların karşısına çıktı.

LIVERPOOL İLE DORTMUND'UN EFSANELERİ KARŞILAŞTI

Eski Liverpool oyuncularından oluşan takım ile Borussia Dortmund efsanelerinin karşı karşıya geldiği mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Thiago Alcantara ve Jay Spearing Liverpool adına gol atarken Dortmund’un golleri Mohamed Zidan ve Jan Koller’den geldi.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ YUMRUK ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın ardından Klopp, Anfield’ın efsane tribünü KOP’a giderek taraftarları selamladı. Alman teknik adamın, eski günlerde olduğu gibi yumruk şov yapması tribünlerde büyük coşku yarattı.

'SALAH 6-7 YIL DAHA OYNAR'

Ayrıca gösteri maçı öncesinde BBC’ye konuşan Klopp, sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan eski öğrencisi Salah için, “Buradan ayrılıyor ama 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri ve onun kariyerinin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.” dedi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Liverpool’da kırdığı rekorlarla kulüp tarihine geçen Mohamed Salah’ın kariyerine uzun yıllar devam edebileceği yönündeki bu sözler, Mısırlı yıldızın hayranları arasında büyük heyecan yaratırken aynı zamanda onu transfer etmeyi planlayan kulüplerin de iştahını artırdı.