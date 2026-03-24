Mohamed Salah Liverpool yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu.

SALAH LIVERPOOL'A VEDA ETTİ: 'SAYENİZDE ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİM'

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Liverpool taraftarlarına veda eden Salah için Liverpool da resmi internet sitesinden ayrılığı resmen açıkladı.

Salah veda mesajında, "Sezon sonunda, Liverpool'dan ayrılacağım. Liverpool, sadece bir kulüp değil; bir tutku, bir tarih ve bir ruhtur. Bana hayatımın en güzel zamanlarını verdiniz. Sizin sayenizde, asla yalnız yürümeyeceğim." ifadelerini kullandı.

'SALAH 9 YILLIK DÖNEMİ SONLANDIRACAK BİR ANLAŞMAYLA LİVERPOOL İLE UZLAŞTI'

Liverpool'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Forvet oyuncusu, Anfield'da geçirdiği olağanüstü dokuz yıllık dönemi sonlandıracak bir anlaşmayla Liverpool'la uzlaştı.

Salah, taraftarlarına duyduğu saygı ve minnettarlık nedeniyle, geleceğiyle ilgili şeffaflık sağlamak amacıyla bu duyuruyu en kısa sürede yapmak istediğini ifade etti.

2017 yazında AS Roma'dan transfer edilen 11 numaralı oyuncu, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtladı ve kulübe iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandırdı.

Bugüne kadar çıktığı 435 maçta attığı 255 golle Mısırlı oyuncu, Kırmızılar'ın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü dört kez kazanmasının yanı sıra birçok kişisel ödüle de sahip.

Sezonun henüz bitmemiş birçok maçı varken, Salah, Liverpool için sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumda ve bu nedenle, Anfield'a veda edeceği yılın ilerleyen aylarında mirasını ve başarılarını tam olarak kutlama zamanı gelecek."