Japon otomotiv devi Toyota, Çin pazarında geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla iki SUV modelinde tespit edilen teknik sorun nedeniyle yüz binlerce araç servislere çağrılacak. Sürecin Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin denetiminde yürütüleceği belirtildi.

Geri çağırma kapsamında, Temmuz 2021 ile Ocak 2026 tarihleri arasında üretilen Toyota Highlander ve Toyota Crown Kluger modelleri yer alıyor. Toplamda 500 bine yakın aracın kontrol edileceği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, araçların ikinci sıra koltuk sırtlığı ayar mekanizmasında bir kusur tespit edildi. Mekanizmadaki geri dönüş yayının aşırı güçlü olması nedeniyle koltukların düzgün şekilde kilitlenemediği ve bu durumun olası kazalarda güvenlik riski oluşturabileceği bildirildi.

Toyota, söz konusu sorunu gidermek amacıyla hatalı parçaların daha güvenli bileşenlerle değiştirileceğini açıkladı. Tüm onarım işlemlerinin yetkili servislerde ücretsiz olarak yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, araç sahiplerinin belirtilen tarihten itibaren servis randevusu oluşturarak araçlarını kontrol ettirmelerini önerdi.