Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United’da forma giyen Casemiro’nun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

YÜKSELEN FORMU KAFALARI KARIŞTIRDI

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşme bitiminde takımdan ayrılacağı belirtilmişti. Ancak son haftalarda formunu yükselten Casemiro ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Manchester United taraftarları maçlarda deneyimli oyuncunun takımda 1 yıl daha kalmasını istemişti.

YILDIZ İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hazırlık maçları için Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Casemiro, konuyla ilgili olarak, “Açıklama yapıldı. Taraftarların bana gösterdiği sevgi çok büyük. Kararın verildiğine inanıyorum. Şu an keyif alıyorum. Manchester United’daki son maçlarım duygusal geçecek” ifadelerini kullandı.

Athletic’in haberine göre, Casemiro’nun sözleşmesindeki belirli maç sayısına göre devreye girecek olan 1 yıllık uzatma maddesi kulüp tarafından kullanılmayacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıkan Casemiro, 7 gol ve 2 asist kaydetti.