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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun'da rapçi Yüşa Keskin hakkında, sosyal medya hesabından paylaşılan klipte silah kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, paylaşımlarda "silahlı tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına ilişkin unsurlar bulunduğu değerlendirmesi üzerine çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, rapçi Yüşa Keskin (25) ile klipte silahlarla görülen D.U. (26), D.K. (26) ve S.Ö. (21) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan rapçi Yüşa Keskin ile diğer üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.