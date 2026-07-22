Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon dönüş tarihi netleşti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu; senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in kaleme aldığı dizinin ekibi 25 Ağustos tarihi itibarıyla sete çıkacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yayın tarihi belli oldu - Resim : 1

Büyük bir merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezon ilk bölümünün ise 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

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KADROYA SÜRPRİZ İSİM: MURAT AYGEN "LİDER" ROLÜYLE GELİYOR

Yeni sezonda kadrosunu güçlü bir isimle genişleten dizide, başarılı oyuncu Murat Aygen “Lider” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Diziye 'Lider' karakteri ile katılıyor: Murat Aygen'den Kızılcık Şerbeti itiraflarıDiziye 'Lider' karakteri ile katılıyor: Murat Aygen'den Kızılcık Şerbeti itiraflarıAktüel