Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon dönüş tarihi netleşti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu; senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in kaleme aldığı dizinin ekibi 25 Ağustos tarihi itibarıyla sete çıkacak.
Büyük bir merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezon ilk bölümünün ise 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.
KADROYA SÜRPRİZ İSİM: MURAT AYGEN "LİDER" ROLÜYLE GELİYOR
Yeni sezonda kadrosunu güçlü bir isimle genişleten dizide, başarılı oyuncu Murat Aygen “Lider” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.