Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Oyuncu Murat Aygen, Show TV’nin Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" kadrosuna Lider karakteri ile dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti"nin 5. sezonuna Lider karakteriyle katılacak olan Murat Aygen dizinin senaristi Zeynep Gür'le Alaka Media adına bir sohbet gerçekleştirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızılcık Şerbeti'ne Lider geliyor" dedi.

Murat Aygen, söz konusu paylaşımda yer alan videoda, oynayacağı karakterin ismini Birsen Altuntaş'tan duyduğunu söyledi. Zeynep Gür ise "Bir haber çıkıyor. Önce 'Bunu kim yazdı?' diyorum. Birsen ise doğrudur. Her şeyi doğru yazıyor. O yüzden ben onda gördüğüm her habere inanıyorum" dedi.

'YOĞUN TEMPOMA RAĞMEN ANLAŞTIK'

Aygen, Altuntaş kitap lansmanına geldiğinde "Konuya ilişkin haber yazacağım" dediğini anlattı. Aygen, "Ben de prensipte anlaşmadığımızı söyledim. Gold Film ile konuştum dedi. Karakteri dinlemeden kabul edemem dedim." diye konuştu.

"Ekipte kim var önce onu sorguluyorum" diyen Aygen, senarist Gür'e çok yoğun bir tempo içerisindeyken Kızılcık Şerbeti için anlaşılabilir bir yere geldiğini ve rolü kabul ettiğini söyledi.

ALTUNTAŞ: KIVILCIM İÇİN GELİYOR

Altuntaş, Ayten'in rolüne ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Kendi kurduğu Alaka Medya’daki röportajlarıyla da adından söz ettiren Murat Aygen dizide Lider rolüne hayat verecek. Lider’in Kıvılcım’la (Evrim Alasya) yakınlaşacağı ve Hilal’in (Dila Danışman) de abisi olarak seyirci karşısına çıkacağı konuşuluyor."