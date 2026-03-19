İddiaya göre dolandırıcılar, Avcı’nın adını kullanarak özellikle Diyarbakır ve bazı tatil bölgelerinde arsa ve konut satışı yapmaya başladı. Durumu fark eden oyuncu, bu girişimlere karşı hemen harekete geçti.

VATANDAŞLARI UYARDI

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Avcı, kendi ismiyle yürütülen hiçbir satış ya da ilanla bağlantısı olmadığını vurguladı. Bu tür faaliyetlerin tamamen izinsiz ve hukuka aykırı olduğunu belirten oyuncu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avcı açıklamasında, kendi adına herhangi bir gayrimenkul alım-satım sürecinin söz konusu olmadığını açıkça ifade ederken, işlem yapmadan önce mutlaka resmi ve güvenilir kaynaklardan doğrulama yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca konuyla ilgili gerekli hukuki adımların atıldığını da sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde, adımı kullanılarak özellikle Diyarbakır ve çeşitli tatil bölgelerinde arsa ve daire satışı yapıldığı yönünde bilgiler tarafıma ulaşmıştır. Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki; bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Adım kullanılarak yapılan bu girişimler tamamen izinsiz ve hukuka aykırıdır. Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olmanızı, işlem yapmadan önce mutlaka resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan teyit almanızı Önemle rica ederim. Konuyla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."