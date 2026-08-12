Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı

Baba olduktan sonra televizyon projelerine ara veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa şaşırtıcı bir sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde daha çok kullanmaya başladığı 5 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabını kapattı. Tatlıtuğ'un bu kararı neden aldığı ise merak konusu oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 2

Baba olduktan sonra ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, son kararıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 3

Kurt Efe adında bir oğlu olan oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil sosyal medya kararıyla gündem oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 4

Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 5

Tatlıtuğ'un bu kararı kendi mi aldığı, yoksa bir siber saldırıya mı maruz kaldığı şu anda bilinmiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 6

Oyuncunun sosyal medya atmosferinden uzaklaşmak istediği iddiaları da konuşuldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 7

Oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 8

Kararın arka planında ne olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, Tatlıtuğ'un bu adımı kendi isteğiyle mi attığı, yoksa kötü niyetli bir siber saldırıya mı maruz kaldığı bilinmiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı - Resim: 9

Öte yandan kulislerde ve sosyal medya platformlarında, ünlü oyuncunun dijital dünyanın yoğun atmosferinden ve göz önünde olmaktan bir süre uzaklaşmak istediği yönündeki iddialar da yüksek sesle dile getiriliyor.

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