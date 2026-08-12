Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde daha çok kullanmaya başladığı 5 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabını kapattı. Tatlıtuğ'un bu kararı neden aldığı ise merak konusu oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını mı kapattı? 5 milyon takipçisi vardı
Baba olduktan sonra televizyon projelerine ara veren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa şaşırtıcı bir sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi.Kaynak: Diğer
Baba olduktan sonra ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, son kararıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.
Kurt Efe adında bir oğlu olan oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil sosyal medya kararıyla gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı.
Tatlıtuğ'un bu kararı kendi mi aldığı, yoksa bir siber saldırıya mı maruz kaldığı şu anda bilinmiyor.
Oyuncunun sosyal medya atmosferinden uzaklaşmak istediği iddiaları da konuşuldu.
Oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Kararın arka planında ne olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, Tatlıtuğ'un bu adımı kendi isteğiyle mi attığı, yoksa kötü niyetli bir siber saldırıya mı maruz kaldığı bilinmiyor.
Öte yandan kulislerde ve sosyal medya platformlarında, ünlü oyuncunun dijital dünyanın yoğun atmosferinden ve göz önünde olmaktan bir süre uzaklaşmak istediği yönündeki iddialar da yüksek sesle dile getiriliyor.