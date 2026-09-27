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Örgüt, köklü ve olumlu bir değişim yaratmak için etkisi kanıtlanmış müdahalelere acil yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Sudan, Nisan 2023'ün ortalarında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında patlak veren ve bugüne kadar 200 binden fazla Sudanlının hayatını kaybetmesine yol açan yıkıcı bir savaşa sahne oluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 14 milyon kişi ülke içinde ve sınır ötesinde göç etmeye zorlandı.

FAO Acil Durum ve Dayanıklılık Ofisi Direktörü Rein Paulsen, 25 Eylül 2026 Cuma günü BM Haberleri'ne (UN News) verdiği mülakatta, insani yardım topluluğunun kriz karşısında atılması gereken adımları iyi bildiğini ve bunları uygulayacak uzmanlığa sahip olduğunu vurguladı.

Ancak Paulsen, sahada karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, "Şu anda, yapabileceklerimizi kısıtlayan büyük bir engelle karşı karşıyayız. Bunun nedeni basitçe mevcut finansman yetersizliğidir," ifadelerini kullandı.

Paulsen bu açıklamaları, Sudan'ın Hartum, Beyaz Nil ve Sennar eyaletlerini kapsayan bölge ziyaretinin tamamlanmasının ardından Kenya'nın başkenti Nairobi'den yaptı. Ziyareti sırasında çiftçiler, çobanlar ve balıkçılıkla geçinen topluluklarla bir araya gelen yetkili, evlerine döndüklerinde tüm tarımsal ve üretim araçlarının tahrip edildiğini gören vatandaşların durumuna dikkat çekti.

Paulsen sözlerine şöyle devam etti: "Bu insanlar, hayatta kalmak ve ailelerini geçindirmek için sadece günlük yardımlara değil, tohum, alet ve hayvancılık desteği gibi acil üretim araçlarına ihtiyaç duyuyor. Uluslararası toplum eyleme geçmekte gecikirse, tarım sektöründeki bu çöküş, geri dönüşü olmayan bir açlık felaketine dönüşecek."

ATEŞKES ÇAĞRILARINA RET

İnsani kriz giderek derinleşirken, siyasi ve askeri cephede de çözümsüzlük sürüyor. BM ve uluslararası arabulucuların, yardımların ulaştırılması ve sivillerin güvenli bölgelere tahliyesi için önerdiği yeni bir "insani ateşkes" girişimi, Sudan ordusu tarafından bir kez daha reddedildi.

Ordu kaynakları, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) işgal ettikleri sivil bölgelerden ve temel altyapı tesislerinden tamamen çekilmeden herhangi bir ateşkes anlaşmasının masaya yatırılmayacağını yineliyor. Bu katı tutum ve sahadaki aralıksız çatışmalar, uluslararası yardım kuruluşlarının başkent Hartum ve Darfur gibi krizin merkez üssü konumundaki bölgelere gıda ve ilaç sokmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLAR

Gıda kıtlığı, savaşın paramparça ettiği sağlık sistemiyle birleştiğinde Sudan halkı için tablo daha da ölümcül bir hal alıyor. Temiz su altyapısının çökmesi, hastanelerin çoğunun hizmet dışı kalması ve kronik tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ülkede kolera ve dang humması gibi salgın hastalıklar hızla yayılıyor.

Uluslararası gözlemciler, taraflar arasında acil bir diplomatik atılım sağlanamaması ve bağışçı ülkelerin fon taahhütlerini acilen yerine getirmemesi halinde, Sudan'ın modern tarihin en büyük ve en ölümcül insani felaketlerinden birine sürüklendiği konusunda uyarıyor.