Paça çorbası, Türk mutfak kültürünün en köklü ve en sevilen sakatat yemeklerinden biridir. Özellikle küçükbaş veya büyükbaş hayvanların ayak bölümlerinden elde edilen malzemelerle hazırlanan bu özel çorba, uzun süre kısık ateşte pişirilerek jölemsi bir kıvam kazanır.

İçerdiği yüksek jelatin ve kolajen miktarı sayesinde sadece bir yemek değil, aynı zamanda geleneksel bir tedavi destekçisi olarak kabul edilir. Tarihi Selçuklu ve Osmanlı mutfağına kadar uzanan bu eşsiz lezzet, günümüzde özellikle kış aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

PAÇA ÇORBASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

Lezzetli bir paça çorbası hazırlamak için malzemelerin tazeliği büyük önem taşır. Standart bir tarif için gerekli ana malzemeler şunlardır:

Temizlenmiş ve ütülmüş koyun veya kuzu paçası

Haşlama aşamasında kullanılacak içme suyu. Birkaç diş sarımsak. İsteğe bağlı olarak bir adet kuru soğan. Tuz ve karabiber

Terbiye aşamasında ise un, yumurta sarısı ve limon suyu gibi yardımcı malzemeler devreye girer. Tercihe göre sirke ve pul biber de servis aşamasında lezzeti katlayan unsurlar arasındadır.

SOĞUK HAVALARIN VAZGEÇİLMEZİ PAÇA NASIL TERBİYE EDİLİR?

Çorbanın ruhunu belirleyen en önemli kısım terbiye sürecidir. Paça etleri iyice yumuşayıp lif lif ayrılacak kıvama geldikten sonra terbiye hazırlığına başlanır. Bir kap içerisinde un, yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyu pürüzsüz bir hal alana kadar çırpılır. Burada en kritik nokta ılıştırma yöntemidir. Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alınarak terbiye karışımına yavaşça eklenir ve karışım ısıtılır. Bu sayede yumurtanın birden pişmesi ve topaklanması engellenmiş olur. Hazırlanan bu ılık karışım tencereye azar azar dökülürken çorba sürekli karıştırılmalıdır.

PAÇA ÇORBASINA YOĞURT İLAVE EDİLMELİ Mİ?

Paça çorbası dendiğinde akıllara gelen en büyük sorulardan biri yoğurt kullanımıdır. Aslında bu durum tamamen yöresel tercihlere ve damak zevkine bağlıdır. Bazı yörelerde sadece limon ve un ile yapılan sade terbiye tercih edilirken, bazı bölgelerde ise terbiyeye birkaç kaşık süzme yoğurt eklenir. Yoğurt, çorbaya daha yoğun bir kıvam ve hafif ekşimsi bir aroma katar. Eğer daha yumuşak içimli ve kremsi bir yapı istiyorsanız terbiyenize yoğurt ekleyebilirsiniz. Ancak klasik esnaf lokantası usulü bir lezzet arıyorsanız yoğurt kullanmadan sadece limon ve yumurta sarısı ile ilerlemeniz daha doğru olacaktır.

4 KİŞİLİK TAM KIVAMINDA PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Ev ortamında restorandaki lezzeti yakalamak isteyenler için 4 kişilik ideal ölçüler şu şekildedir:

Hazırlanışı: Öncelikle 4 adet temizlenmiş kuzu paçasını derin bir tencereye veya düdüklü tencereye alın. Üzerine yaklaşık 1.5 veya 2 litre kadar su ekleyin. İçine bütün bir soğan ve birkaç diş sarımsak atarak etler kemikten kolayca ayrılana kadar haşlayın. Haşlanan paçaları sudan çıkarıp küçük parçalara ayırın ve suyunu süzerek tekrar tencereye alın.

Ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ve yarım limonun suyunu iyice karıştırın. Kaynayan et suyundan alarak bu karışımı ılıştırın ve tencereye geri dökün. Birkaç taşım daha kaynattıktan sonra içine 3 diş ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin. Servis ederken üzerine kızdırılmış tereyağı ve pul biber dökerek sıcak şekilde sunum yapın. Afiyet olsun.