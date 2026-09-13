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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişlerine yönelirken, Ticaret Bakanlığı da sektördeki denetimlerini artırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin ülke genelinde yoğunlaştırıldığını belirtti.

33 BİN 182 FİRMA DENETLENDİ

Denetimlerin sonuçlarını paylaşan Bolat, ağustos ayı boyunca ve eylülün ilk 10 gününde gerçekleştirilen çalışmalarda 33 bin 182 firmanın denetlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 5 milyon 952 bin ürün incelenirken, toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Bolat, kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından titizlikle denetlendiğini belirterek, çocukların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermediklerini ifade etti.

DENETİMLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

Ticaret Bakanı Bolat, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini vurguladı. Öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacaklarını belirten Bolat, piyasa düzeninin korunması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve haksız ticari uygulamalarla etkin mücadele amacıyla sahadaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Bolat, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.