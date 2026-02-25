Şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Polis tarafından devam eden çalışmalarda, uyuşturucu maddelerin temin edildiği kişi olarak belirlenen Y.E.B. isimli kişi üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 parça halinde 33,89 gram sentetik madde ile 84 sentetik hap ve 6 farklı markada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.E.B. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.