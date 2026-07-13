Kaynak: İHA

Arpa ve buğday hasadı resmen başladı. Kırşehir’de hasatın başlandığını Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek duyurdu.

Demiryürek, hasat süreci, verim durumu ve üretim hakkında bilgi aldı. Kırşehir’de hasat sürecinde sorun yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan, hububat hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, hububat sezonunun açıldığını belirterek çiftçinin lisanslı depolara ürününü götürmesini talep etti.

Toprak, arpa hasadının belirli bölgelerde tamamlandığını, buğday hasadının ise başladığını söyleyen Toprak, "Hububat sezonu açılışı yapıldı. Arpa hasadı belirli bölgelerde bitti. Buğday hasadı ise başladı. Çiftçi ve üreticilerimiz ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) veya TMO kontrolündeki lisanslı depolara götürsün. Serbest piyasada arpa fiyatı 11 bin ila 11 bin 500 lira civarında seyrederken, bu rakam TMO’da yaklaşık 13 bin lira seviyesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.