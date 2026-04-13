Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Karaaslan’ın kaybolduğu bölgede, yapay zekâ destekli sistemler ile termal kameralı dronlar da kullanılıyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz kendisine dair kesin bir iz bulunamadı.

Kırşehir’de 7 gündür kayıp olan kişinin bulunması için yürütülen arama faaliyetleri devam ediyor. Mucur’da ikamet eden 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan’ın bulunması amacıyla Jandarma ve AFAD ekipleri farklı noktalarda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon kapsamında AFAD’ın yapay zekâ tabanlı işaretleme sistemleri ve termal görüntüleme yapabilen dronlar aktif olarak kullanılıyor. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara 61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dronun katıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kayıp şahsın yanında iletişim aracı bulunmaması nedeniyle aramaların görsel, fiziksel ve çevresel bulgular üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda; 3 ayrı sektörde toplam 2.600 dekar kırsal alan, 20 kilometrelik nehir kıyısı, 2,1 kilometrelik su altı hattı ve 4.500 dekar alan dronlarla tarandı.

Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, kadavra ve iz takip köpekleri ile su altı arama timlerinin katılımıyla yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğindeki bölgede arama çalışmaları devam etti. Kızılırmak boyunca Sarıyahşi Köprüsü yönüne kadar nehir yatağı, sazlık alanlar ve ulaşılması güç bölgeler detaylı şekilde kontrol edildi.

Tüm yoğun çalışmalara rağmen şu ana kadar kayıp vatandaşa dair kesin bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi. Ramazan Karaaslan’ın 6 Nisan’da öğle saatlerinde evinden ayrıldığı, ardından geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Kesikköprü mevkisine gittiği belirlenen Karaaslan için o tarihten bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.