Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı

İBB’den asgari ücretliye mutfak desteği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin haneye 2.500 TL ödeme yapacak. 'Asgari Ücretli Pazar Desteği' için başvurular 14 Nisan'da başlıyor. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

Süleyman Çay
On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayat pahalılığına karşı dar gelirli vatandaşın yanında durmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan “Asgari Ücretli Pazar Desteği” projesi hayata geçiyor.

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 2

Mutfak masrafları altında ezilen asgari ücretliler için hazırlanan paket kapsamında, tam 100 bin haneye 2.500 TL nakdi yardım yapılacak.

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 3

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen projenin startı veriliyor. İstanbullu asgari ücretlilerin merakla beklediği başvurular, 14 Nisan 2026 Salı (Yarın) günü itibarıyla erişime açılacak.

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 4

İBB, bu destek paketinde "tek gelir" kriterine odaklanıyor. Yardımdan yararlanabilmek için aranan temel şartlar şunlar:

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 5

İstanbul’da yaşıyor olmak. Aktif olarak asgari ücretle çalışıyor olmak. Hane içerisinde asgari ücret dışında başka bir gelirin bulunmaması. T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 6

İBB, başvuru sürecini dijital ve şeffaf bir platform üzerinden yönetecek. Vatandaşlar sıra beklemeden şu kanallar aracılığıyla taleplerini iletebilecek:

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 7

sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi üzerinden form doldurarak. Alo 153 Çözüm Merkezi aranarak kolayca başvuru yapılabilecek.

On binlerce kişiye 2 bin 500 lira verilecek: Şartları belli oldu... İBB açıkladı - Resim: 8
Kaynak: ANKA
