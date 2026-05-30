Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, hem sabit noktalarda hem de seyir halinde yürüttükleri denetimlerde toplam 4 bin 668 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı, 2 bin 211 aracı kontrol etti ve 117 umuma açık iş yerini denetledi.

Yapılan sıkı denetimler sonucunda, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahısları kendi bünyelerinde barındırarak kalmalarına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli belirlendi. Bu kişiler hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Uygulamalar sırasında, ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı ve yasal ikamet izni bulunmadığı saptanan yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen ise yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ankara, Niğde ve Şanlıurfa'da bulunan Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.