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Aviation kuralları gereği genellikle yerleşim yerlerinin dışına kurulan havalimanlarında pist ile kara yolu trafiği kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Ancak Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı bir bölge olan Cebelitarık'taki havalimanı, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle onlarca yıldır bu kuralın tek istisnası konumunda bulunuyor. Kentin ana ulaşım akslarından Winston Churchill Bulvarı, havalimanının aktif uçuş pistini tam ortadan kesiyor.

HEMZEMİN GEÇİT MANTIĞIYLA ÇALIŞAN UÇAK TRAFİĞİ

Uçakların iniş veya kalkış yapacağı anlarda kara yolu trafiği, demir yollarındaki hemzemin geçit mantığıyla kontrol ediliyor. Sinyalizasyon sisteminin kırmızıya dönmesi ve bariyerlerin inmesiyle birlikte kara yolu araçları, otomobiller ve otobüsler birkaç metre öngüzergahlarından geçen dev yolcu uçaklarının geçişini bekliyor. Uçak pisti terk ettikten sonra bariyerler yeniden açılarak trafiğin akışı sağlanıyor.

ARAÇ TRAFİĞİ YERALTINA ALINDI

Bölgede zamanla artan araç yoğunluğunu çözmek ve uçuş güvenliğini daha üst seviyeye taşımak amacıyla yetkililer 2023 yılında önemli bir altyapı projesini hayata geçirdi. Pistin altından geçen çift tüplü tünelin açılmasıyla birlikte motorlu araç trafiği tamamen bu yeraltı güzergahına kaydırıldı. Böylece otomobillerin pist üzerinden geçiş dönemi resmen sona erdi.

YAYALAR VE BİSİKLETLİLER İÇİN PİST HALA AÇIK

Motorlu araçlar tünele yönlendirilmiş olsa da Cebelitarık Havalimanı nostaljik ve sıra dışı yapısını korumayı sürdürüyor. Günümüzde yayalar, bisikletliler ve kişisel scooter kullanıcıları, hava trafik kontrolörlerinin onay verdiği zaman aralıklarında aktif pistin üzerinden yürüyerek karşıya geçebiliyor. Bu özellik, Cebelitarık'ı dünyada sivillerin aktif bir uçak pistinde yürüyebildiği tek nokta haline getiriyor.