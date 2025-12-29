Hayvancılıkta yaşanan kriz vatandaşın sofrasını vurdu. Asgari ücretliler için kırmızı et tüketmek hayal olmuş durumda. Yaşanan olumsuzluktan sektörün içindekiler de şikayetçi, tüketicilerde.

Şap krizi ve hayvancılık konusunda ithalatın artması, fiyatlardaki istikrarsızlığı 2026 yılında da et krizinin derinleşeceğini öngörülüyor.

Büyükbaş hayvan sayısı 2020-2024 döneminde 18.1 milyondan 16.9 milyona düşerken, hayvan ithalatı konusunda da dünyada ikinci sıradayız.

Cumhuriyet'ten Elif Özge Yalçın, et krizinin detaylarını sektörün önde gelen isimlerine sordu.

ŞAP HASTALIĞI SEKTÖRÜ 10 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ

Şap hastalığının yarattığı tahribattan bahseden Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, " Şap hastalığı sektörü 10 yıl geriye götürdü. Artık ucuz et görmek hayal oldu" dedi.

Hastalıktan ötürü et fiyatlarının yüzde 20-25 bandında arttığını belirten Çiçek, piyasada yerli hayvan bulunamadığını belirtti.

Çiçek ithalat arz açıklığından da bahsederken, Tarım Bakanlığı'nın et ithalatıyla piyasayı baskılamaya çalıştığını ifade etti. İthalatın geldiği noktadaki durumu aktaran Çiçek, 5 kilo etten 1'inin ithal olduğunu vurgulayarak bu şekilde devam edilmesinin küçük aile işletmelerinin ayakta kalmalarının günden güne zorlaştığını ifade etti.

FİYAT BASKISI VE İTHALAT SORUNLARI DERİNLEŞTİRİYOR

Yem maliyetleri ve veteriner ücretleri başta olmak üzere maliyet kalemlerince ciddi artışlar olduğunu belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, fiyat baskısı ve ithalat politikalarının sorunları daha da ağırlaştırdığını söyledi, Suiçmez "Hayvan sayısı azalırken kırmızı et fiyatlarının artması kaçınılmazdır. Yerli üretici korunmadıkça fiyat artışı sürecektir" dedi.

KAYNAKLAR YERLİ ÜRETİCİYE AKTARILMALI

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte kırmızı etlere peş peşe zam geldiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kilogramı dana yağsız etin 41 lira zamlandığını ve kuzu etinde de 8 liralık bir artış olduğunu aktararak, ithalata ayrılan kaynakların yerli üreticiye aktarılması çağrısında bulundu.

Gürer, "Asgari ücret açlık sınırının altında belirlenirken et fiyatları hızla yükseliyor. Üretici zararda, vatandaş et alamıyor. İktidar süreci seyrediyor" dedi.

YERLİ ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKILMALI

Yem fiyatları ve veteriner masrafları başta olmak üzere artan girdi maliyetlerinin krizi derinleştirdiğini belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, azalan hayvan sayısına da dikkat çekti "Hayvan sayısı azalırken kırmızı et fiyatlarının artması kaçınılmazdır. Yerli üretici korunmadıkça fiyat artışı sürecektir”