İktidar medyasının yazarları birbirine girdi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, “AKP’yi savunması gereken gazeteciler değil, milletvekilleridir” yönündeki çıkışının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da milletvekillerine bu konuda talimat verdiği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Hande Fırat “İğneyi kendimize batırmak” başlıklı yazısında, gazeteciliğin sınırları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu.

Cem Küçük Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Hürriyet yazarı Hande Fırat’ı hedef aldı. Küçük, Fırat’ın tarafsızlık üzerine kaleme aldığı yazıyı sert ifadelerle eleştirdi.

Cem Küçük'ün Hande Fırat için “İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek?” ifadeleri dikkat çekti.

Hande Fırat’ın “eğriye eğri doğruya doğru deyip gazetecilik görevine dönme” çağrısını da eleştiren Küçük “Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiği" dedi.

Küçük, Hande Fırat’ın “seyahat uçağına binen gazetecilerin birikimi”ne dair eleştirisine de tepki gösterdi. “Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem” dedi.

Yandaş Küçük, CNN Türk yorumcusu Zafer Şahin’in Hande Fırat’ın programına katılmama kararını da hatırlatarak, “Zafer bence bundan sonra Hande’nin gideceği seyahatlerde de olmaz” değerlendirmesi yaptı.

'HANDE FIRAT HEP HANCI... MİLYON DOLARLIK VİLLASINDA KEYİF SÜRECEK'

Küçük, tarafsızlık eleştirisini vurgulayarak, “Ama Hande Fırat ve onun gibi düşünenler rahat olsun. Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene baş köşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek” dedi.

Fırat’ın “sıfır risk aldığını” söyleyen Cem Küçük'ün “Siyaset dün Hande gibileri sevdi, yarın da onun gibileri sevecek. Sana bir şey olmayacak” ifadeleri dikkat çekti.

Küçük'ün gündem olan yazısı şöyle:

"Türkiye’de her iki yılda bir gazeteciler hakkında bazı konular gündem olur. Bunlar da genelde "hükûmete yakın" diye tabir edilen gazeteciler...

Birkaç gazetecinin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması bu konuyu gündeme getirdi. Hemen hükûmete yakın gazeteciler hedefe kondu! 15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek?

Kaldı ki ABD ve Batı’da tarafsız tek gazeteci yoktur! Anderson Cooper mı tarafsız? Ya da Tucker Carlson? Sean Hannity mi? New York Times koyu liberal olduğunu bilmeyen var mı?

Hande Fırat gazeteciler için "eğriye eğri doğruya doğru deyip asli görevlerine dönsünler" demiş. Dün Hadi Özışık benim hükûmeti eleştirdiğimi yeri geldiğinde övdüğümü harika anlatmış. Mesela Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiğim. Hande de göstersin, şayet varsa. Ama biliyoruz ki, "bugün hükûmetin en bilinen yayın organı hangisi?" derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk.

Ayrıca Hande, "uçağa binen gazetecilerin birikimleri iyi değil" demiş. Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem. Zafer Şahin tavrını gösterdi, bir daha Hande Fırat’ın programına katılmayacağını söyledi. Zafer bence bundan sonra Hande’nin gideceği seyahatlerde de olmaz.

Öte yandan FETÖ belası, PKK, askerî vesayet varken bir gazeteci nasıl tarafsız olur? Mesela Hande Fırat, İBB dosyası, İzmir kooperatif yolsuzluğu, Manavgat, Antalya belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları için ne diyor? Bilen varsa söylesin. Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda ne düşünüyor? Yoksa kafasını kuma gömüp, “Bana ne" mi diyor?

Bu ülkede hükûmeti savunan ve kellesini koyan gazeteciler ciddi bedeller ödedi. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde o arkadaşlar bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Bunu göze aldılar.

Ama Hande Fırat ve onun gibi düşünenler rahat olsun. Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene başköşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek. Siyaset dün Hande gibileri sevdi, yarın da onun gibileri sevecek. Sana bir şey olmayacak..."