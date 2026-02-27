İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan 41 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 kişi Gürcistan başta olmak üzere Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’da yakalandı.

Firari şüphelilerin 27’sinin Gürcistan’da, 5’inin Bulgaristan’da, 2’sinin ise Almanya’da yakalandığı bildirildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Sürece Adalet Bakanlığı birimleri ile KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının da katıldığı kaydedildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen iş birliği sonucu yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.