Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İstanbul-Edirne yolu üzerindeki Pehlivanköy kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, 22 ED 042 plakalı Toyota marka otomobil ile 59 TJ 140 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.