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Kaynak: İHA

Kırklareli sahillerinde 19 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerini kapsayan yeni bir süreç hayata geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, balıkçı teknelerinin deniz üzerindeki seyirlerini canlı olarak izlemeye imkan tanıyan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) donanımlarının kurulumunu tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Küresel Çevre Tesisi Projesi ortaklığıyla sağlanan ekipmanlar, Karadeniz hattındaki İğneada ve Kıyıköy beldelerinde yer alan teknelere bedelsiz olarak entegre edildi.

Sisteme bağlanan gemilerin rotaları ve konum bilgileri anlık biçimde kayıt altına alınacak. Bu teknolojik altyapı sayesinde avcılık faaliyetlerinin denetimi kolaylaşırken, denizel kaynakların geleceğe güvenle aktarılması ve sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.