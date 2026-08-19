Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken uzman isimden yatırımcıları yakından ilgilendiren uyarı geldi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme riskine dikkat çekti. Uzman isim, belirli seviyelerin korunması halinde düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini söyledi.

Kaynak: Diğer
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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yükselen tahvil getirilerinin baskısı altında hareket ederken yatırımcıların gözü bugün yayımlanacak Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarına çevrildi.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 2

hisse.net'in haberine göre, dünkü işlemlerde 4.335 dolara kadar gerileyen ons altın, haftanın ortasına tepki alımlarıyla 4.355-4.360 dolar bandında başladı. İç piyasada ise spot gram altın güne 6.710 TL seviyesinden giriş yaptı.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Piyasalarda Orta Doğu'daki belirsizlikler ve petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması da yakından takip edilirken, altın açısından en önemli baskı unsurlarından biri uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş oldu.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 4

ALTINDA GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki son hareketleri değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken seviyelere dikkat çekti.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Eryılmaz, normal şartlarda belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerinin son dönemde bu özelliğini bir miktar kaybettiğini belirtti.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Yatırımcıların belirsizlik ortamında tahvil satışına yöneldiğini ifade eden Eryılmaz, “Tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 7

4.000 DOLAR RİSKİ MASADA

Ons altının güçlü tahvil getirileri nedeniyle 4.436-4.450 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesini yukarı yönlü kıramadığına dikkat çeken Eryılmaz, düşüş ihtimaline ilişkin önemli bir uyarı yaptı.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Eryılmaz, tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması veya yükselişini sürdürmesi halinde ons altında 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme riskinin masada kalmaya devam edeceğini belirtti.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Olası bir düşüş senaryosunda ise ilk etapta 4.200 dolar desteğinin önem taşıdığına işaret etti.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 10

UZMANDAN YATIRIMCIYA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Altındaki olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsata dönüşebileceğini belirten Eryılmaz, önemli bir seviyeye daha dikkat çekti.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Eryılmaz, ons altının 4.000 dolar, gram altının ise 6.100 TL üzerinde tutunduğu sürece, yaşanacak geri çekilmelerin risk toleransına bağlı olarak kademeli bir “alım fırsatı” şeklinde değerlendirilebileceğini vurguladı.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 12

Böylece altın yatırımcıları açısından önümüzdeki dönemde hem tahvil faizlerinin seyri hem de 4.200 ve 4.000 dolar seviyeleri yakından takip edilecek.

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 13

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.711,91 TL alış – 6.712,85 TL satış

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 14

Ons altın: 4.360,65 dolar alış – 4.361,27 dolar satış

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Çeyrek altın: 10.739,05 TL alış – 10.975,50 TL satış

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 16

Yarım altın: 21.410,98 TL alış – 21.951 TL satış

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 17

Cumhuriyet altını: 44.633 TL alış – 45.305 TL satış

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Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 18

Altının yönünde Fed tutanakları, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor.

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