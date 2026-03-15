Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 Karayolu üzerinde Yahşihan ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 01 BY 906 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.