Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.Ü. (36) ile "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan T.C. (27) yakalandı.

Yapılan incelemede, T.Ü. hakkında 5 yıl, T.C. hakkında ise 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarma ekipleri ayrıca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlama" suçundan aranan V.Ö.’yü (26) de yakaladı. V.Ö. hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.