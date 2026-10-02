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Kaynak: AA

Kırgızistan'ın geliştirdiği ilk milli uydu, ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre uydu, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındı. ABD'de çalışma ziyaretinde bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da fırlatma törenine katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yürütülen ortak çalışma kapsamında geliştirilen uydunun, Kırgızistan ekonomisi ve çevrenin izlenmesi açısından önemli görevler üstlenmesi bekleniyor.

Yüksek çözünürlüklü optik sensörlerle donatılan uydu aracılığıyla tarım arazileri ve meraların durumu takip edilecek. Bunun yanı sıra kuraklık riski ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin izlenmesi sağlanacak.

Uydu, ülke açısından önem taşıyan buzulların, su kaynaklarının ve nehirlerin yanı sıra çevresel değişimlerin gözlemlenmesine de katkı sağlayacak. Doğal afet risklerinin önceden belirlenmesinde de uydudan yararlanılacak.

Uydunun kontrolü ile elde edilen verilerin aktarımı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan Yer Kontrol Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek.