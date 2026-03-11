Kiracı- ev sahibi anlaşmazlığının sonu gelmiyor. Yargıtay kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Birgün'ün haberine göre adres bu kez Konya. Konya'da 15 Mayıs 2022'de İsmail E. ile Fadime B. arasında imzalanan kira sözleşmesinden sadece bir gün sonra yani 16 Mayıs 2022'de, taşınmazın 15 Mayıs 2023'te tahliye edileceğine dair bir tahliye taahhütnamesi imzalandı.

KİRACI EVİ BOŞALTMADI

Kiracı sürenin dolmasına rağmen kiracının evi boşaltmaması üzerine İsmail E., 17 Mayıs 2023'te tahliye için icra takibi başlattı. Kiracı Fadime B.'nin icraya itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı.

Kiracı Fadime B., Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yaptığı savunmada tahliye taahhütnamesini kira sözleşmesi düzenlenirken zorlama ve baskı altında imzaladığını öne sürdü. Kiracı, belgenin kira sözleşmesinden sonra önüne konulmuş olsa imzalamayacağını dile getirdi.

YEREL MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU

Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasındaki bir günlük süreyi dikkate alarak kiracıya hak verdi. Mahkeme, "davacı tarafın iki evrakın ayrı günlerde imzalandığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı" ve "tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesinin düzenlenmesi amacıyla baskı altında imzalandığı"nı belirterek davanın reddine hükmetti.

BAKANLIK TEMYİZ ETTİ

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya aykırı olduğunu söyleyerek temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bakanlığın talebini yerinde bularak yerel mahkemenin kararını bozdu.

"KİRACI İSPAT ETMEK ZORUNDA"

Yargıtay'ın kararında, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasında bir günlük süre olmasına rağmen, "kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesinin ürünü olduğu kabul edilmesi gerektiği" vurgulandı.

Kararda kiracının tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinin sonradan yazıldığı iddiasını belgeyle kanıtlayamadığı belirtildi.

Yargıtay'ın kararı, kira ilişkisi kurulduktan sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği konusunda önemli bir emsal karar olarak kayda geçti.