Oturduğu eve şubat ayında taşınan kiracılar, bir sonraki yılın şubat ayında kiralarını zamlı olarak ödüyor.

Peki 2025 şubatında kiraya çıkan kiracı, ev sahibine yüzde kaçlık zam yapması gerekiyor? TÜİK şubat ayı kira artış oranını ne zaman açıklayacak?

TÜİK'in şubat ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardın kira artış oranları da belli olacak. TÜİK, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in açıklayacağı verilerin ardından şubat ayı kira artış oranı da belli olacak.

OCAK AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ocak ayı için konut ve iş yerlerine uygulanacak tavan kira artış oranı %34,88 olarak belirlemişti.