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Kaynak: Haber Merkezi

Toplantıda kurul üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Ersoy, üyelerin sahaya ilişkin tecrübelerinin ve önerilerinin Başkanlığın çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Ersoy, vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesinin ve hizmetlere yansıtılmasının önemine dikkat çekerek, Danışma Kurulunun bu süreçte önemli bir istişare zemini oluşturacağını ifade etti.

“HER VATANDAŞIMIZIN KENDİSİNİ DİNLENMİŞ VE DEĞERLİ HİSSETMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kasım 2022'de kurulduğunu hatırlatan Ersoy, Başkanlığın kuruluşundan bu yana cemevlerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik faaliyetlere katkı sunduğunu söyledi.

Ersoy, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin anlayışından ilham aldıklarını belirterek, her vatandaşın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsediklerini dile getirdi.

“İSTİŞAREMİZİN HİZMETE DÖNÜŞMESİ ORTAK GAYEMİZ”

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin çalışmalar açısından önemli olduğunu belirten Ersoy, “İstişaremizin hizmete dönüşmesi, hepimizin ortak gayesidir.” dedi.

Ersoy, Bakanlık olarak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının çalışmalarına verilen desteğin sürdürüleceğini, kurul üyeleriyle yakın iletişim ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca Alevi-Bektaşi inancı ve geleneğinin Türkiye'nin köklü manevi ve kültürel mirasının bir parçası olduğu vurgulandı.