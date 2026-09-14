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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in geleneksel el sanatlarından Kınık Çömlekçiliği, 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında ziyaretçilerle buluştu.

Şenlik alanında Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, geleneksel üretim yöntemleriyle günümüze kadar yaşatılan Kınık Çömlekçiliğinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca çadırı ziyaret eden vatandaşlar ve şenlikler için Söğüt’e gelen misafirler, Bilecik’in kültürel değerleri arasında yer alan çömlekçilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik’in kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.