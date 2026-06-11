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Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i bir araya getiren dizi, 47. bölümüyle izleyicilerine veda etti. Başlangıçta sezon finali yapması beklenen yapımın ani final kararı sonrası ekrana gelen son bölüm, birçok izleyicinin beklentisini karşılayamadı.

Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyan dizinin finalinde, hikâyenin merkezindeki karakter Eşref Tek'in hayatını kaybetmesi dikkat çekti. Özellikle Nisan'ın Eşref'e veda ettiği sahneler, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER GÜNDEM OLDU

Final bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları görüşlerini paylaşırken, birçok izleyici senaryonun duygusal etkisinin yetersiz kaldığını savundu. Yapılan yorumlarda, "Final daha farklı olmalıydı", "Baş karakterin ölüm sahnesi yeterince etkileyici değildi", "Olaylar çok hızlı gelişti, duyguyu hissedemedim" ve "Eşref böyle veda etmemeliydi" ifadeleri öne çıktı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Finalde Eşref, Nisan'ı İhtiyar'ın elinden kurtarmayı başarsa da yeni doğan kızlarından ayrı kalmanın derin üzüntüsünü yaşadı. Torununu kendi mirasçısı olarak yetiştirmeyi planlayan İhtiyar ise annesinden kopardığı küçük çocukla beklediği bağı kurmakta zorlandı.

Yıllar süren özlemin ardından kızına kavuşan Nisan, sonunda aradığı mutluluğa ulaştığını düşünse de Eşref'in tamamlaması gereken son bir hesap vardır. Bu nedenle tek başına harekete geçen Eşref, hayatının en zorlu mücadelesine atılır.