MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yönter, paylaşımında hedef aldığı kişiye yönelik sert ifadeler kullandı.

Yönter, açıklamasında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tartışma başlarken, mesajın kime yönelik olduğu konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

'ALAYINI EZMEYEN...'

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek geldi Akgün, "Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir.." yorumu yaptı.

Ayrıca Akyüz de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Yaptığın her şey göz önünde, kimse görmüyor sanma. Doğrulukla uzaktan yakından alakan olmadığı ortada. Kimse yaptığıyla kalmaz… Vakti geldiğinde herkes yaptığının karşılığını görür. O gün ne paran ne de kurduğun oyunlar seni ayakta tutmaya yeter." Dümenci' paylaşımını yapan Akyüz'ün açıklamaları da dikkat çekti.

'HER FİRAVUN DÜZENİNİN KARŞISINDA BİR MUSA ÇIKAR'

MHP MYK Üyesi Tamer Çakıroğlu "Unutulmasın,her Firavun düzeninin karşısında bir Musa çıkar. Hakikat gecikse de kaybolmaz" sözleriyle dikkat çeken paylaşım yaptı.

Çakıroğlu paylaşımında, "Arkadan dolanmayı, karanlıkta işaretleşmeyi maharet sananlar var. Fitneyle yol açtığını zanneden, başkaları için kuyu kazarken aslında kendi yerini hazırlayanlar… Dava deyip kendini pazarlayan, üç beş çıkar uğruna yönünü kaybedenler… Gücü hakikatte değil, gölgede arayanların sonu hep aynı olur. Unutulmasın,her Firavun düzeninin karşısında bir Musa çıkar. Hakikat gecikse de kaybolmaz" ifadelerini kullandı.

'BİZ AĞABABALARINA RACON KESİYORDUK'

MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım sosyal medya hesabından, "Şuanda dahi sızıntılarla iş birliği yapan s izler Fetöcülerle bilet keserken; bizler onların ağa babalarına ve alayına racon kesiyorduk, evlerini kapatıyorduk, şuanda sizleri izlediğimiz gibi enselerinde bozkurtça geziyorduk… En fazla kahpelikle bize 15 sene önce olduğu gibi kumpas kurarsınız…" paylaşımını yaptı.

'ÇAKAL HER YERDE ÇAKALDIR'

MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, "Biz sözün değil, safın ve sadakatin tarafındayız. Sızmalar , harekete parayla istikamet çizmeye çalışanlar ne menziliniz ne gücünüz yeter. Duruş , her şeyi ele verir. Çakal heryerde çakaldır." paylaşımını yaptı.

'GERİ DURAN ALÇAKTIR'

MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk'te sosyal medya hesabından, "Sızıntı insan kötüdür.Fıtratı gereği yaşadıkları ve beklentileri,üzeri örtülü planları onu sinsi yapmıştır. Madem göndermelerin yolunu açtınız geri duran alçaktır." paylaşımını yaptı.

EYÜP YILDIZ'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyup Yıldız bugün “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” paylaşımı yapmıştı.

Yıldız sosyal medya hesabından, "Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin…" sözleriyle cuma mesajı yayınladı.