Kilis’te Ramazan Bayramı’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan gerebiç tatlısı için hazırlıklar başladı. Bayramda misafirlere ikram edilen ve kente özgü lezzetler arasında yer alan gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.

Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan tatlı, özellikle bayram döneminde yoğun ilgi görüyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLE HAZIRLANIYOR

Gerebiç ustası Sedat Arslan, tatlının yapımında irmik, un ve zeytinyağının kullanıldığını belirtti. Arslan, hamurun yumuşak kıvama gelene kadar yoğrulduğunu, ardından ceviz veya fıstık içiyle doldurulduğunu söyledi.

Tahta kalıplarla şekil verilen gerebiçin yaklaşık 280 derece fırında 10 dakika pişirildiğini ifade eden Arslan, tatlının bu yöntemle geleneksel lezzetini koruduğunu dile getirdi.

ŞEHİR DIŞINDAN VE YURT DIŞINDAN TALEP

Gerebiçin sadece Kilis’te değil, şehir dışında yaşayan Kilisliler arasında da yoğun ilgi gördüğünü belirten Arslan, bayram öncesinde siparişlerin arttığını söyledi.

Türkiye’nin birçok iline gerebiç gönderdiklerini ifade eden Arslan, yurt dışından da talep aldıklarını ve Almanya’ya kadar sipariş gönderdiklerini kaydetti.