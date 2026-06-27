Kaynak: İHA

Kilis'te, İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen Öncüpınar Gümrük Lojmanları arkasındaki Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda denetim gerçekleştirildi. Karakola giriş ve çıkış yapan görevli araçların geçiş güzergahını aksattığı belirlenen bölgede, yasak olmasına rağmen yol üzerine bırakılmış 9 sivil araç tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, park halindeki araçlardan 4'ünün sahibine ulaşılarak araçların kendileri tarafından yoldan çekilmesi sağlandı. Yapılan tüm uyarılara ve bildirimlere rağmen kaldırılmayan diğer araçlar ise olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bulundukları yerden otoparka götürüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yolun kritik öneme sahip olduğu ve park yasağı kapsamında bulunduğu hatırlatıldı. Vatandaşların araçlarını bu güzergaha kesinlikle bırakmamaları gerektiği vurgulanırken, usulsüz park edilen araçların karakola giriş çıkış yapan resmi araçları engellediği, bu durumun da muhtemel olumsuzluklara ve kazalara zemin hazırlayabileceği ifade edildi.