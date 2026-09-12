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Kaynak: Diğer

İktidara yakınlığıyla bilenen Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre Kılıçdaroğlu, mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme alınan kitap için verdiği söyleşide, önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası hakkında konuştu.

İKİNCİ TURDA UZLAŞI ÇAĞRISI

Genel seçimler için yüzde 50+1’in önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşmesi ya da farklı adayların ikinci turda uzlaşması gerektiğini vurguladı.

YENİ İTTİFAK SİNYALİ

Seçimler için ittifak kurma deneyiminin en yüksek siyasetçi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu “Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım” diyerek CHP’nin ittifaklarda lokomotif rol üstleneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu “CHP, kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubu ile sahiplenebilir” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU ŞARTLI ADAYLIK ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu, ittifak masasının olası adayları arasında "siyasi tutuklu değil" dediği Ekrem İmamoğlu’nun da bulunabileceğini söyledi.







Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yargılandığı davalar ile diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, CHP tarafından ittifak masasına aday olarak önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti.

YAVAŞ İÇİN CHP ŞARTI

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda da değerlendirmede bulundu.







Yavaş’ın CHP’de kalmaya devam etmesi halinde ittifak masasında aday olarak önerilebilecek isimler arasında yer alabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, böylece CHP’nin önümüzdeki seçim sürecinde İmamoğlu ve Yavaş isimlerini ittifak görüşmelerinde gündeme taşıyabileceğine işaret etti.



MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU NE DİYECEK?



Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları medya ve siyasete geniş yankı bulurken Yavaş ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına vereceği yanıt ise merak konusu...









Kaynak: Türkiye Gazetesi