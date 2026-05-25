CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve avukat Onur Yusuf Üregen mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Nalbantoğlu, dün partide yaşanan süreci değerlendirmek ve önümüzdeki günlerde partinin birlik, beraberlik içinde nasıl tutulabileceği ile ilgili görüşlerini paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini sarf eden Nalbantoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi partiyi gerçek kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görevi kendisi üstlendi. Biz de elimizden geldiğince, bizden istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU 28'İNDE GENEL MERKEZ'E GEÇECEK'

Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta partisinin genel merkezine geçeceğini belirten Nalbantoğlu, "Sayın Genel Başkanımız 28'inde Genel Merkez'e geçecek. Partilerle, katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız böylece başlamış olacak" bilgisini paylaştı.

Avukat Onur Yusuf Üregen de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Üregen, Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

'İHRAÇLARLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ OLACAK'

Kemal Kılıçdaroğlu'na süreçle alakalı hukuki bilgilendirmelerde bulunduğunu belirten Üregen, "Dün partimizin tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Süreçle alakalı bilgilendirmeler, bundan sonraki yapılacaklarla ilgili, neler yapılabilir, neler yapacağız, bir yol haritası, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık." dedi.

Bir gazetecinin partiden ihraçlarla ilgili bir çalışma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusuna Üregen, "Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak" yanıtını verdi.