25 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi 2026 emekli maaş promosyonları: Hangi banka, ne kadar ödeme yapıyor?

Bankalar emekli promosyonu yarışını kızıştırdı. Maaşını taşıyanlara yüksek nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek avantajlar sunulurken, promosyon tutarı maaşa göre değişiyor. Taahhüt süresi dolmadan da cayma bedeliyle banka değiştirilebiliyor.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Bankaların sunduğu promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için en kritik şart, maaşın taşındığı bankada 3 yıl kalma taahhüdü verilmesi olarak öne çıkıyor.

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden yapılabildiği gibi, e-Devlet üzerinden de hızlı ve kolay şekilde tamamlanabiliyor. Hesaba yatacak promosyon miktarı ise hem maaş tutarına hem de bankaların kampanya detaylarına göre belirleniyor.

Taahhüt Bitmeden Banka Değiştirilebilir

Daha yüksek promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler için önemli bir detay da dikkat çekiyor. Mevcut bankadaki 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan da maaş başka bankaya taşınabiliyor.

Bu durumda emeklilerden yalnızca kalan süreye ait promosyon tutarı (cayma bedeli) geri alınıyor. Kullanılan süreye karşılık gelen promosyon emeklide kalırken, kalan kısmın iade edilmesiyle yeni bankaya geçiş yapılabiliyor. İşlem sonrası emekliler, yeni bankanın sunduğu güncel promosyonlardan hemen faydalanabiliyor.

Faizsiz Kredi ve Ekstra Avantajlar Dikkat Çekiyor

Özellikle kamu bankalarının sunduğu ek avantajlar kampanyaları daha cazip hale getiriyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, maaşını taşıyan ve yeni emekli olacak vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir paket açıkladı.

Kampanya kapsamında:

12 ay vadeli 40.000 TL faizsiz kredi imkânı sunuluyor
Otomatik fatura talimatı verenlere 6.000 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sağlanıyor
Aylık 6.000 TL’ye varan Bankkart Lira kazanılabiliyor
Ücretsiz HGS etiketi ve kiralık kasalarda %25 indirim veriliyor
Dijital kanallarda havale/EFT işlemleri ücretsiz yapılabiliyor
ATM’lerden 19 bin TL’ye kadar masrafsız işlem imkânı sunuluyor
Ayrıca banka, mevcut emekli müşterilerine de yılda iki kez, üç taksitli 25.000 TL faizsiz nakit avans fırsatı sağlıyor.

Emekliler İçin En Avantajlı Banka Arayışı Sürüyor

Bankaların sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar, emeklilerin banka tercihinde belirleyici olmaya devam ediyor. Artan rekabetle birlikte önümüzdeki dönemde kampanyaların daha da çeşitlenmesi ve promosyon tutarlarının yükselmesi bekleniyor.

İşte banka banka oranlar;

YAPI KREDİ BANKASI


SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

DENİZBANK
Emeklilere 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve çeşitli ek avantajlar sunuluyor. 12.000 TL'ye varan standart nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarını yerine getiren emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar ek promosyon imkânı sağlanıyor.

ING
Maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

QNB

Aylık net maaşı 0–9.999 TL arasında olan emeklilere 8.500 TL , 10.000–14.999 TL aralığındakilere 13.500 TL, 15.000–19.999 TL aralığındakilere 16.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

KUVEYT TÜRK

Emeklilere 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek avantajlar sunuluyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler maaşlarını Kuveyt Türk'ten almaları halinde 24.000 TL'ye kadar promosyon için başvuru yapabiliyor. Ek koşulların sağlanması durumunda ise toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS

Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 32.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında emekliler, 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca, Türkiye Finans'a yönlendirecekleri emekli yakınları için ise 5.000 TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı sağlanıyor.

TEB

Banka, maaşını 36 ay boyunca TEB'e taşıma taahhüdü veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon ödemesi yapılırken, ek koşulların sağlanması durumunda 9.000 TL'ye kadar ilave promosyon veriliyor.

ZİRAAT BANKASI


Ziraat Bankası, emeklilere maaş tutarına göre 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Uygulama kapsamında aylık maaşı 0 -9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000- 14.999,99 TL aralığındakilere 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL aralığındakilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilecek. 0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL maaş promosyonuna ek olarak çeşitli ürün ve kullanım avantajlarıyla birlikte toplamda 20.500 TL'ye varan promosyon sunuluyor. 10.000-14.999 TL aralığındaki emeklilere toplam promosyon tutarı 23.500 TL'ye kadar çıkıyor. 15.000 -19.999 TL maaş alanalra sunulan toplam promosyon ise 25.500 TL seviyesine ulaşıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar yükseliyor.

HALKBANK


Emeklilerin alacağı promosyon tutarı maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. Buna göre; 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL aralığındaki emeklilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL'ye varan promosyon.

VAKIFBANK


Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI


Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlanırken, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte 10.000 TL'ye kadar ilave promosyon imkânı sunuluyor.

GARANTİ
Emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirilecek 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni yaptırılacak sgiorta poliçesine yine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus fırsatı sağlanıyor.

AKBANK


Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82.500 TL'ye varan fayda paketi sunuluyor. 1–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vererek 20.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek olarak yüzde 0 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanırken, ilk 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 TL olmakü zere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca davet kodu ile mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan her emekli yakın için 10.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda toplam nakit ödül tutarı 32.500 TL'ye kadar çıkarken, kampanyaya katılan emekliler Eşya Güvence Sigortası hizmetinden de indirimli olarak faydalanabiliyor. 0 – 9.999 TL arasına 8.250 TL, 10.000-14.999T L arasına 13.250, 15.000-19.999 TL arasına 16.750 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 20.000 TL'ye varan promosyon veriliyor.

