ORC Araştırma, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan yeni "Siyasi Gündem Araştırması" anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette, istinaf mahkemesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı vermesi ile Genel Başkanlığı düşen Özgür Özel'in yerine CHP eski genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesini soruldu.
Mutlak butlandan sonra ilk anket ortaya çıktı: Yüzde 92,2'lik sonuç gündem oldu
Dilek Taşdemir
18 ilde 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, hem partilerin güncel oy oranlarını hem de CHP içindeki liderlik tartışmalarına seçmenin bakışını ortaya koydu.
Ankette CHP’li seçmenlere yönelik özel bir parantez açılarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşü soruldu. "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına geri döndü. Bu durum oy verme tercihinizi nasıl etkiler?" sorusuna CHP seçmeninin büyük çoğunluğu sadakat mesajı verdi:
Etkilemez, oyumu CHP'ye veririm: Yüzde 84,3
Başka partiye oy veririm: Yüzde 6,7
Kararsızım: Yüzde 9,0
ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİ NE YAPMALI?
Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de mevcut genel başkan Özgür Özel ve ekibinin geleceğine yönelik beklenti oldu.
Ankette CHP’li seçmenlere sorulan "Sizce Özgür Özel ve yönetimi ne yapmalıdır?" sorusuna seçmenler çok net bir yanıt verdi:
"Özgür Özel parti içinde mücadele etmeli" diyenlerin oranı yüzde 92,2 olurken, "CHP'den ayrılıp parti kurmalı" diyenlerin oranı 7,8 oldu.
Mutlak butlan kararının ardından yayınlanan yeni anket, CHP seçmeninin parti içinde bir bölünme istemediğini ve mevcut yönetimin mücadelesini parti çatısı altında sürdürmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.
