Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Gazisi Yusuf Akdoğan için Ömerli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akdoğan, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Vali Akkoyun, Akdoğan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.