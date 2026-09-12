ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zeka modellerinin üç ülkede bazı kişi ve gruplar tarafından konvansiyonel silah geliştirme amacıyla kullanıldığını açıkladı.
Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet
Anthropic’in raporu, yapay zekanın savaş alanındaki kullanımına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. Üç ülkedeki faaliyetler, teknolojinin hangi amaçlarla devreye sokulduğunu yeniden küresel ölçekte gündeme taşıdı ve güvenlik tartışmalarını büyüttü.Kaynak: Haber Merkezi
Konvansiyonel silah, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar gibi kitle imha silahları dışında kalan geleneksel savaş araçlarının adı.
Anthropic, yapay zeka modellerinin kötüye kullanımına ilişkin raporunu yayımladı. Aralık 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan raporda siber operasyonlar, etki operasyonları, gözetleme, dolandırıcılık ve konvansiyonel silah geliştirme faaliyetleri ele alındı.
Faaliyetlerde şirketin ‘Claude Haiku’, ‘Sonnet’ ve ‘Opus’ adlı modellerinin kullanıldığı belirtildi. Şüpheliler arasında devlet destekli olduğu değerlendirilen gruplar, maddi çıkar elde etmeye çalışan suçlular ve devletlerin propaganda kuruluşları yer aldı.
Raporun ‘konvansiyonel silahlar’ bölümündeki tespitler şöyle:
Ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA), bombalar ve diğer mühimmatın yanı sıra bunları çalıştıran sistemler dahil geleneksel silahların yazılımlarının geliştirilmesinde Claude kullanıldı.
‘Ülkeler Çin, Rusya ve Yemen’
Tehdit istihbaratı ekibinin, bu amaçla Claude kullanan çok sayıda aktörü araştırdığı ve faaliyetlerini engellediği bildirildi.
Bunlardan üçünün Çin’de, ikisinin Rusya’da, birinin ise Yemen’de olduğu aktarıldı.
Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun, güdümlü roketler ve çeşitli füzeler dahil üç farklı silah geliştirme programında Claude Code kullandığı belirtildi. Amaç navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve test etmekti.
Hesapları engellenen grubun silahı başarıyla geliştirdiğine dair kanıt bulunamadı. Bilgiler kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşıldı.
Diğer vaka Çin merkezliydi. Bir aktör, anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude’u kullandı. Amaç, ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD’nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmaktı. Faaliyetin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.