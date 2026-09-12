Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet

Bunlardan üçünün Çin’de, ikisinin Rusya’da, birinin ise Yemen’de olduğu aktarıldı.

Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun, güdümlü roketler ve çeşitli füzeler dahil üç farklı silah geliştirme programında Claude Code kullandığı belirtildi. Amaç navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve test etmekti.