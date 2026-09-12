Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet

Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet

Anthropic’in raporu, yapay zekanın savaş alanındaki kullanımına ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. Üç ülkedeki faaliyetler, teknolojinin hangi amaçlarla devreye sokulduğunu yeniden küresel ölçekte gündeme taşıdı ve güvenlik tartışmalarını büyüttü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 1

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zeka modellerinin üç ülkede bazı kişi ve gruplar tarafından konvansiyonel silah geliştirme amacıyla kullanıldığını açıkladı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 2

Konvansiyonel silah, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar gibi kitle imha silahları dışında kalan geleneksel savaş araçlarının adı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 3

Anthropic, yapay zeka modellerinin kötüye kullanımına ilişkin raporunu yayımladı. Aralık 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan raporda siber operasyonlar, etki operasyonları, gözetleme, dolandırıcılık ve konvansiyonel silah geliştirme faaliyetleri ele alındı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 4

Faaliyetlerde şirketin ‘Claude Haiku’, ‘Sonnet’ ve ‘Opus’ adlı modellerinin kullanıldığı belirtildi. Şüpheliler arasında devlet destekli olduğu değerlendirilen gruplar, maddi çıkar elde etmeye çalışan suçlular ve devletlerin propaganda kuruluşları yer aldı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 5

Raporun ‘konvansiyonel silahlar’ bölümündeki tespitler şöyle:

Ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA), bombalar ve diğer mühimmatın yanı sıra bunları çalıştıran sistemler dahil geleneksel silahların yazılımlarının geliştirilmesinde Claude kullanıldı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 6

‘Ülkeler Çin, Rusya ve Yemen’

Tehdit istihbaratı ekibinin, bu amaçla Claude kullanan çok sayıda aktörü araştırdığı ve faaliyetlerini engellediği bildirildi.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 7

Bunlardan üçünün Çin’de, ikisinin Rusya’da, birinin ise Yemen’de olduğu aktarıldı.
Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun, güdümlü roketler ve çeşitli füzeler dahil üç farklı silah geliştirme programında Claude Code kullandığı belirtildi. Amaç navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve test etmekti.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 8

Hesapları engellenen grubun silahı başarıyla geliştirdiğine dair kanıt bulunamadı. Bilgiler kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşıldı.

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Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Üç ülkede gizli faaliyet - Resim: 9

Diğer vaka Çin merkezliydi. Bir aktör, anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude’u kullandı. Amaç, ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD’nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmaktı. Faaliyetin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

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