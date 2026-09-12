Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bazı ihale süreçlerine fesat karıştırıldığı, resmi belgelerde tahrifat ve usulsüz düzeltmeler yapıldığı, yüklenici firmaların gerçekleştirdiği işlere ilişkin hak ediş bedellerinin artırıldığı ve bu yolla kurum bütçesinden gerçeğinden daha yüksek ödemeler yapılarak kamu zararına neden olunduğu belirlendi.

Elde edilen bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda, söz konusu eylemlere iştirak ettikleri veya yardım ettikleri değerlendirilen, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilere ve soruşturma konusu şirketlere ait banka hesaplarına el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.