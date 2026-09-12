Yurt dışı seyahati planlayanlar için gidilecek ülke kadar seyahatin hangi ayda gerçekleştirileceği de önem taşıyor.
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu
Seyahat planı yapanlar için yılın her ayı farklı bir rota sunuyor. Peki hangi ülke hangi dönemde daha güzel? İşte tatil planlarını değiştirebilecek dikkat çekici liste...Kaynak: Haber Merkezi
Hava koşulları, mevsimsel güzellikler ve turistik yoğunluk gibi faktörler, tatil deneyimini doğrudan etkileyebiliyor.
Seyahat önerilerinde mart ayı için Japonya öne çıkarken, nisan ayında Hollanda, İtalya ve İspanya tercih edilebilecek ülkeler arasında gösteriliyor.
Mayıs ayında ise Yunanistan, Fransa, Portekiz, Macaristan ve Gürcistan öneriliyor. Haziran ayında deniz tatili ve yaz atmosferi arayanlar için Karadağ, Hırvatistan, İsveç ve Norveç dikkat çekiyor.
Eylül ayında İtalya, Yunanistan, İspanya, Karadağ ve Hırvatistan öne çıkarken, ekim ayında ABD ve İspanya seyahat için önerilen ülkeler arasında yer alıyor.
Kasım ayında sıcak hava arayanların rotasını Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirebileceği belirtilirken, Japonya da alternatifler arasında bulunuyor.
Aralık ayında ise yılbaşı atmosferi ve kış manzaralarıyla Almanya, Avusturya, Çekya ve İsveç öne çıkıyor.
Seyahat planı yapanların, destinasyon seçiminde mevsim koşullarının yanı sıra bölgesel hava durumu, etkinlik takvimi ve turistik yoğunluğu da göz önünde bulundurması öneriliyor.