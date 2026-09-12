Yeniçağ Gazetesi
12 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu

Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu

Seyahat planı yapanlar için yılın her ayı farklı bir rota sunuyor. Peki hangi ülke hangi dönemde daha güzel? İşte tatil planlarını değiştirebilecek dikkat çekici liste...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 1

Yurt dışı seyahati planlayanlar için gidilecek ülke kadar seyahatin hangi ayda gerçekleştirileceği de önem taşıyor.

1 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 2

Hava koşulları, mevsimsel güzellikler ve turistik yoğunluk gibi faktörler, tatil deneyimini doğrudan etkileyebiliyor.

2 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 3

Seyahat önerilerinde mart ayı için Japonya öne çıkarken, nisan ayında Hollanda, İtalya ve İspanya tercih edilebilecek ülkeler arasında gösteriliyor.

3 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 4

Mayıs ayında ise Yunanistan, Fransa, Portekiz, Macaristan ve Gürcistan öneriliyor. Haziran ayında deniz tatili ve yaz atmosferi arayanlar için Karadağ, Hırvatistan, İsveç ve Norveç dikkat çekiyor.

4 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 5

Eylül ayında İtalya, Yunanistan, İspanya, Karadağ ve Hırvatistan öne çıkarken, ekim ayında ABD ve İspanya seyahat için önerilen ülkeler arasında yer alıyor.

5 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 6

Kasım ayında sıcak hava arayanların rotasını Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirebileceği belirtilirken, Japonya da alternatifler arasında bulunuyor.

6 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 7

Aralık ayında ise yılbaşı atmosferi ve kış manzaralarıyla Almanya, Avusturya, Çekya ve İsveç öne çıkıyor.

7 8
Seyahat planı yapacaklar dikkat: Ülke ülke en ideal aylar belli oldu - Resim: 8

Seyahat planı yapanların, destinasyon seçiminde mevsim koşullarının yanı sıra bölgesel hava durumu, etkinlik takvimi ve turistik yoğunluğu da göz önünde bulundurması öneriliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro