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Kaynak: İHA

Merhum Kıbrıs Gazisi Dz. Er İbrahim Bahçeli için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Softaoğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sahil Güvenlik Üsteğmen Rıdvan Ateş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gaziler, Bahçeli’nin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Törende İbrahim Bahçeli için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilirken, Vali Recep Soytürk de aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti. Soytürk, merhum gaziye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli, yapılan dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak ebediyete tevdi edildi.