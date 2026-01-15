İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "yolsuzluk" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kapsamında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 105 kişi tutuklanırken, konuya ilişkin iddianamede toplam 407 şüpheli yer alıyor.

"4 BİN SAYFALIK İDDİANAMEYİ HAFİFE ALMAMALARI LAZIM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB iddianamesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, “4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım” diyen Tunç, içinde yanıtlanması gereken sorular cevaplanması gereken tespitler olduğunu, bunları ciddiye alarak mahkemeler huzurunda bunların cevaplandırılması gerektiğini söyledi.

"KEŞKE ESKİ GENEL BAŞKANLARINI DİNLESELER"

Tunç, “Savcılığın ortaya koyduğu deliller var” sözlerini sarf etti.

Tunç açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Bu deliller karşısında savunma yapacakken siz konuyu farklı taraflara çekerek maalesef algı çalışması yapıyorsunuz, yargı mensuplarına hakaret ediyor, soruşturmaları cumhurbaşkanımız ilişkilendirerek farklı bir propaganda içerisine giriyorsunuz. Bu doğru değil, burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor bununla bir yere varamaz. Eski genel başkanı da bunu zaten söylüyor ‘ciddiye alın bunları’ diyor ‘arınma’ çağrısı yapıyor, keşke onu dinleseler."