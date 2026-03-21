Olay, 20 Mart 2026 Cuma akşamı saat 20:55 sularında gerçekleşti. Safarilink Aviation adına Aircraft Leasing Services (ALS) tarafından işletilen De Havilland DHC-8-100 tipi uçak (tescil: 5Y-BXI), Kisumu’dan kalktıktan sonra Wilson Havalimanı pist 32’ye iniş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak pist dışına kaydı ve çim alanda durdu.

KAZA ANINDA HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU MU?

Yetkililer tarafından henüz resmi bir kaza nedeni açıklanmazken, bazı kaynaklar olayın meydana geldiği sırada pistin ıslak olduğu ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşük seviyede bulunduğu bilgisini paylaştı. Uçağın burun kısmı, ana iniş takımları, pervaneler ve alt gövdesinde hasar meydana geldiği gözlemlendi.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT GÜVENDE

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), olay yerine hızla kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiğini, tüm yolcuların ve 4 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Safarilink Aviation da resmi açıklamasında “Tüm yolcu ve mürettebat güvende” ifadelerini kullanarak, olayın ardından tam bir soruşturma başlatıldığını vurguladı.

WİLSON HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

KAA’dan yapılan son açıklamada, ana pistin uçak kaldırılana kadar kısa süreliğine kapatıldığı, ancak ikincil pist kullanılarak havalimanı operasyonlarının normal şekilde sürdürüldüğü belirtildi.