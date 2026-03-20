Le Monde gazetesinin haberine göre, olay askeri operasyonlarda dijital güvenliğin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SPOR UYGULAMASI HER ŞEYİ DEŞİFRE ETTİ

Haberde yer alan bilgilere göre, gemide görevli ve “Arthur” kod adıyla anılan bir Fransız asker, yaptığı spor aktivitelerini Strava uygulaması üzerinden kaydetti. Ancak uygulamanın herkese açık veri paylaşım özelliği nedeniyle, bu aktiviteler internet kullanıcıları tarafından görüntülenebilir hale geldi.

Bu durum, İran yönüne doğru seyir halinde olan uçak gemisinin konumunun açık kaynaklardan kolayca tespit edilmesine yol açtı.

KRİTİK KONUM DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan veriler incelendiğinde, Charles de Gaulle uçak gemisinin Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğu belirlendi. Her ne kadar geminin bölgeye gönderildiği daha önce resmi olarak açıklanmış olsa da, tam koordinatların bu şekilde ortaya çıkması ciddi bir güvenlik açığı olarak değerlendirildi.

FRANSIZ ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

French General Staff tarafından yapılan açıklamada, Strava üzerinden veri paylaşımının mevcut askeri kurallara aykırı olduğu vurgulandı. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE UYARI YAPILMIŞTI

Le Monde, daha önce de Strava ve benzeri uygulamalar üzerinden askeri personelin konum bilgilerinin sızdırılabileceğine dikkat çekmişti. Buna rağmen gerekli önlemlerin yeterince uygulanmaması, güvenlik zafiyetinin devam ettiğini ortaya koydu.